Diretta. "Non ci fanno recuperare i corpi": ecatombe a Mariupol, il dramma del sindaco. Preti ortodossi contro Putin: per lo zar un guaio enorme (Di mercoledì 2 marzo 2022) Oggi, mercoledì 2 febbraio, è il giorno del secondo round di negoziazioni in Bielorussia tra le delegazioni di Ucraina e Russia, in un clima però impossibile. Vladimir Putin ha ordinato di intensificare l'assalto alle città per arrivare a costringere il presidente ucraino Zelensky alla resa. Kiev chiede l'interruzione degli attacchi militari, Mosca risponde che l'operazione non cesserà fino al pieno raggiungimento degli obiettivi strategici. L'esercito russo continua a marciare sulla Capitale Kiev. Mariupol, fondamentale città marittima del Sud, è ormai assediata, senza luce, riscaldamento e con Rete Internet intermittente. E a Kharkiv, la seconda città del Paese, prosegue l'attacco ai civili. Dopo il bombardamento contro il palazzo del governo regionale di martedì, le autorità centrali parlano di un assalto all'ospedale, mentre nella ...

