Di Maio dice che “tra Putin e qualsiasi animale c’è un abisso” | VIDEO (Di mercoledì 2 marzo 2022) Lo dice in modo ironico, rispondendo a un proverbio recitato da Giovanni Floris, ma il ministro degli Esteri Luigi Di Maio si lascia andare a un’uscita che, se Putin lo ascoltasse, potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti tra Italia e Russia. “Quando picchi il cane lasciati la porta della stalla aperta dietro, perché devi dargli l’opportunità di scappare. Qual è l’occasione che viene data a Putin?”, chiede il conduttore. “Guardi – risponde Di Maio – io sono animalista e penso che tra Putin e qualsiasi animale ci sia un abisso, e sicuramente quello atroce è lui”. Siamo a rischio dì un conflitto globale. Ci sono migliaia dì profughi e ogni giorno muoiono persone. Se non si è in grado dì reggere la pressione è meglio dimettersi ... Leggi su nextquotidiano (Di mercoledì 2 marzo 2022) Loin modo ironico, rispondendo a un proverbio recitato da Giovanni Floris, ma il ministro degli Esteri Luigi Disi lascia andare a un’uscita che, selo ascoltasse, potrebbe compromettere ulteriormente i rapporti tra Italia e Russia. “Quando picchi il cane lasciati la porta della stalla aperta dietro, perché devi dargli l’opportunità di scappare. Qual è l’occasione che viene data a?”, chiede il conduttore. “Guardi – risponde Di– io sono animalista e penso che traci sia un, e sicuramente quello atroce è lui”. Siamo a rischio dì un conflitto globale. Ci sono migliaia dì profughi e ogni giorno muoiono persone. Se non si è in grado dì reggere la pressione è meglio dimettersi ...

