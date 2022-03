Da inizio pandemia l’eccesso di mortalità pari a 178mila casi “Covid responsabile per il 90% nelle schede decessi”

Advertising

istsupsan : ??#MORTALITÀ #COVID19, REPORT ISTAT-ISS ??da inizio pandemia a fine gennaio 2022 eccesso di mortalità totale di 178… - NotizieTg : Istat-Iss: eccesso mortalità +178.000 13.00 Da inizio pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità… - maola_varalli : RT @MMmarco0: ISTAT ha appena pubblicato un rapporto sull'impatto del Covid in Italia. Da inizio pandemia a gennaio 2022 l'eccesso di morta… - admaioralu : @miricola28 Eccomi qua. Mi sento così praticamente da poco prima dell'inizio della pandemia e di certo tutta la sit… - UnaDiDue : RT @MMmarco0: ISTAT ha appena pubblicato un rapporto sull'impatto del Covid in Italia. Da inizio pandemia a gennaio 2022 l'eccesso di morta… -

13.00 Istat - Iss: eccesso mortalità +178.000 Da(marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale è stato di 178.000 decessi,rispetto alla media 2015 - 2019. La maggior parte di morti nel 2021 è stata nel 1° quadrimestre, ... Dall'inizio della pandemia (marzo 2020) a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale, rispetto alla media 2015-2019, è stato di 178 mila decessi, con gran parte dell'eccesso del 2021 che ... Roma, 2 mar. (Adnkronos Salute)() - Da inizio pandemia, a marzo 2020, fino a gennaio 2022 l'eccesso di mortalità totale in Italia, rispetto ...