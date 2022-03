**Covid: ok Senato a fiducia su dl per obbligo vaccino over 50 con 193 sì e 35 no** (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Con 193 voti a favore e 35 contrari il Senato ha confermato la fiducia posta dal Governo sul decreto legge che prevede l’obbligo del vaccino anti-Covid per gli over 50. Il provvedimento è stato così approvato in via definitiva. Presenti 229 Senatori. L'articolo CalcioWeb. Leggi su calcioweb.eu (Di mercoledì 2 marzo 2022) Roma, 2 mar. (Adnkronos) – Con 193 voti a favore e 35 contrari ilha confermato laposta dal Gno sul decreto legge che prevede l’delanti-Covid per gli50. Il provvedimento è stato così approvato in via definitiva. Presenti 229ri. L'articolo CalcioWeb.

