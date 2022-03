Advertising

corrmezzogiorno : #Napoli Covid, 14 vittime e 3.650 contagi in Campania - anteprima24 : ** Covid in #Campania: scendono i contagi e i posti letto occupati ** - ottopagine : Covid-19 in Campania: 3.650 i nuovi positivi - italiaserait : Covid oggi Campania, 3.650 contagi: bollettino 2 marzo - sulsitodisimone : Covid oggi Campania, 3.650 contagi: bollettino 2 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Campania

... invece, la percentuale di posti occupati da pazientinei reparti di area medica, il dato è in rialzo a livello giornaliero solo in(17%) e Molise (15%), mentre è in calo in 13 regioni:...L'Asl Napoli 3 Sud, a sua volta, ha offerto la disponibilità del Centro sanitario di Portici per l'ospitalità di soggetti risultati positivi al19.In Campania i positivi al Covid-19 salgono a 1.213.879 totali per 3.650 nuovi casi su 35.484 test complessivi (22.548 tamponi antigenici e 12.936 molecolari) esaminati in laboratorio, 13.820.257 ...Sono 3.650 i nuovi casi di Covid-19 emersi ieri in Campania dall'analisi di 35.484 test, 14 i nuovi decessi registrati nel bollettino odierno diffuso dall'unità di crisi della Regione Campania (9 ...