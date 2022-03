Cina, i rapporti con la Russia e la sua posizione sulla guerra in Ucraina (Di mercoledì 2 marzo 2022) Cina e Russia si possono definire attualmente più come “Paesi amici” che alleati. La scelta di Putin di invadere l’Ucraina ha messo Pechino in una posizione ambigua sia verso la Russia sia verso il mondo Occidentale. Cina, i rapporti con la Russia I rapporti tra Russia e Cina fino al giorno prima dello scoppio della guerra in Ucraina erano piuttosto chiari: Vladimir Putin e Xi Jinping insieme per creare una barriera comune contro l’Occidente occidentale (Usa, Nato Eu) e l’Occidente orientale (le democrazie d’Asia e Oceania, dall’India all’Australia). Fino a poche settimane fa, Putin è stato l’ospite d’onore alle Olimpiadi di Pechino. C’è da sottolineare che è interesse ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 2 marzo 2022)si possono definire attualmente più come “Paesi amici” che alleati. La scelta di Putin di invadere l’ha messo Pechino in unaambigua sia verso lasia verso il mondo Occidentale., icon latrafino al giorno prima dello scoppio dellainerano piuttosto chiari: Vladimir Putin e Xi Jinping insieme per creare una barriera comune contro l’Occidente occidentale (Usa, Nato Eu) e l’Occidente orientale (le democrazie d’Asia e Oceania, dall’India all’Australia). Fino a poche settimane fa, Putin è stato l’ospite d’onore alle Olimpiadi di Pechino. C’è da sottolineare che è interesse ...

