Call of Duty League | ora è ufficiale | GRVTY è un giocatore di Paris Legion

(Di mercoledì 2 marzo 2022) E’ servito qualche giorno per avere l’ufficialità, ma orapuò finalmente giocarsi la sua chance nellaof. Ilè stato infatti ingaggiato dae competerà nel primo Major della stagione 2022 della CDL, come ha fatto sapere la stessa organizzazione. Un’operazione di cui avevamo già parlato anche noi di Esports247 e che era stata segnalata per la prima volta da Cory “CRONE” Davis di Dot Esports lo scorso 23 febbraio.è uno dei principali protagonisti dei tornei Challenger da diversi anni. Nella CDL 2020 ha ricoperto il ruolo di sostituto per Atlanta FaZe e ha riscosso un certo successo anche l’anno scorso durante Black Ops Cold War, vincendo diversi tornei Challengers con squadre come WestR ed ...

This overarching partnership will result in collaboration across multiple teams and properties under the Envy and OpTic Gaming banner including: OpTic Texas in the Call of Duty League, OpTic Halo