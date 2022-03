Brividi non è più la favorita alla vittoria dell’Eurovision: l’Ucraina batte tutti (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per quasi un mese Brividi di Blanco e Mahmood è stata al primo posto della classifica ‘Eurovision 2022’ stilata da tutti i siti di scommesse on line. Qualcosa è cambiato nelle ultime 48 ore, perché adesso l’Italia non è più la favorita per la vittoria dell’importante show musicale. Adesso alla prima posizione si trova l’Ucraina con i Kalush Orchestra e la loro Stefania. Mahmood e Blanco scendono al secondo posto e il distacco dai colleghi ucraini è del 9%, insomma, per gli scommettitori è chiaro che a vincere saranno gli ucraini. Stefania è davvero un bel pezzo, ma va detto che se ha scavalcato Brividi non è soltanto perché gli scommettitori hanno visto del potenziale in questo pezzo. tutti gli europei sono molto vicini al popolo ucraino, il sentimento ... Leggi su biccy (Di mercoledì 2 marzo 2022) Per quasi un mesedi Blanco e Mahmood è stata al primo posto della classifica ‘Eurovision 2022’ stilata dai siti di scommesse on line. Qualcosa è cambiato nelle ultime 48 ore, perché adesso l’Italia non è più laper ladell’importante show musicale. Adessoprima posizione si trovacon i Kalush Orchestra e la loro Stefania. Mahmood e Blanco scendono al secondo posto e il distacco dai colleghi ucraini è del 9%, insomma, per gli scommettitori è chiaro che a vincere saranno gli ucraini. Stefania è davvero un bel pezzo, ma va detto che se ha scavalcatonon è soltanto perché gli scommettitori hanno visto del potenziale in questo pezzo.gli europei sono molto vicini al popolo ucraino, il sentimento ...

Advertising

AmiciUfficiale : Mille emozioni e brividi a non finire con questo medley de Il Volo dedicato al grande Maestro Ennio Morricone tratt… - RadioItalia : Anche Aka 7even non riesce a smettere di cantare “Brividi” di Mahmood e Blanco! @Aka7evenreal - StraNotizie : Brividi non è più la favorita alla vittoria dell’Eurovision: l’Ucraina batte tutti - Lucia23670081 : L'ITALIA accogliente! Stanno discriminando con una disinvoltura da brividi! L'Italia non è questa!?? - Librellula_ : @SCRIGNOMAGICO non mi rappresenta in nessuna maniera! persona moralmente spregevole, una cattiveria ai massimi live… -