Bari | “via la dedica di Putin da piazza San Nicola” oltre diecimila firme in breve tempo per la petizione online Su change irg

La petizione lanciata da Antonio Caso su change.org: In Puglia, nei pressi della Cattedrale di San Nicola, a Bari, nella piazza antistante, è presente una targa dedicata dal presidente della Federazione Russa Vladimir Putin alla cittadinanza di Bari in nome della fratellanza ed amicizia tra i due popoli. La Puglia intera è, da sempre, legata alla Federazione Russa ed alla cultura russa per legami ed affinità storiche, culturali ed economiche. Ciò nonostante, da pugliese, avere una dedica di Vladimir Putin dopo quanto accaduto in Ucraina davanti ad uno dei monumenti religiosi più importanti della regione è un'onta agli occhi del mondo e di tutti i turisti che visitano ogni anno la nostra regione.

