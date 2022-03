Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 19:15 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 19:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. IN APERTURA LA VIABILITA’ SULLA NETTUNENSE: INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL DIVINO AMORE, CIRCOLazioNE TORNATA REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E CASILINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONE Roma SUD CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONOO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA SULLA NOMENTANA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 CI SONO RALLENTAMENTI ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 19:05 FEDERICO ASCANI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. IN APERTURA LA VIABILITA’ SULLA NETTUNENSE: INCIDENTE RISOLTO ALL’ALTEZZA DI VIA DEL DIVINO AMORE, CIRCONE TORNATA REGOLARE NEI DUE SENSI DI MARCIA ANDIAMO SUL RACCORDO ANULARE: IN INTERNA CI SONO CODE PER TRAFFICO INTENSO TRA VIA DELLA BUFALOTTA E CASILINA, PROSEGUENDO RALLENTAMENTI TRA TUSCOLANA E APPIA. IN ESTERNA CODE A TRATTI TRA PONTINA E LA DIRAMAZIONESUD CI SPOSTIAMO SULLA CASSIA DOVE CI SONOO RALLENTAMENTI NEI DUE SENSI DI MARCIA TRA TOMBA DI NERONE E OLGIATA SULLA NOMENTANA SI REGISTRANO CODE A TRATTI TRA TOR LUPARA E LA TANGENZIALE EST IN ENTRAMBE LE DIREZIONI MENTRE SUL TRATTO URBANO DELL’ A24 CI SONO RALLENTAMENTI ...

Advertising

zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 18:15 - #Viabilità #Regione #Lazio #01-03-2022 - quartomiglio : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Casal del Marmo, via del Casale di San Basilio, via Appia Pignatelli - MassimoChiaram7 : RT @romamobilita: #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico intenso via di Portonaccio (Torelli-Tiburtina) - romamobilita : #viabilità #Roma Traffico rallentato in via Appia Pignatelli -

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2022 ore 11:30 VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01 - 03 - 2022 ore 12:30 VIABILITÀ DEL 1 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE ROMA - SUD DOVE UN VEICOLO ...

Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 09:45 - RomaDailyNews RomaDailyNews DEL 1 MARZO 2022 ORE 11:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CIRCOLAZIONE IN CORSO DI ...DEL 1 MARZO 2022 ORE 12:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL'ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA REGIONE LAZIO. APRIAMO CON LA DIRAMAZIONE- SUD DOVE UN VEICOLO ...