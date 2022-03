Viabilità Roma Regione Lazio del 01-03-2022 ore 10:30 (Di martedì 1 marzo 2022) Viabilità DEL 1 MARZO 2022 ORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio. APRIAMO CON LA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE Roma-SUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LA Roma-FIUMICINO E L’APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA Roma-FIUMICINO SI RALLENTA PER LAVORI IN CORSO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA ... Leggi su romadailynews (Di martedì 1 marzo 2022)DEL 1 MARZOORE 10:20 FEDERICO MONTI UN SALUTO E BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA. APRIAMO CON LA FLAMINIA DOVE UN INCIDENTE BLOCCA IL TRAFFICO TRA QUARTICCIOLO E MALBORGHETTO NELLE DUE DIREZIONI SUL GRANDE RACCORDO ANULARE CODE IN CARREGGIATA INTERNA TRA LE USCITE PER LA DIRAMAZIONE-SUD E L’ARDEATINA, MENTRE IN ESTERNA FORTI RALLENTAMENTI TRA LA-FIUMICINO E L’APPIA; SUL TRATTO INTERNO DELLA-FIUMICINO SI RALLENTA PER LAVORI IN CORSO TRA L’ANSA DEL TEVERE E VIA ISACCO NEWTON VERSO L’EUR; SI PROCEDE A RILENTO SULLA CASSIA TRA OLGIATA E VIA DI GROTTAROSSA VERSO IL CENTRO; TRAFFICO BLOCCATO SULLA FLAMINIA TRA LABARO E VIA DEI DUE PONTI IN ENTRATA; RALLENTAMENTI ANCHE SULLA NOMENTANA TRA ...

Ultime Notizie dalla rete : Viabilità Roma Gentile (FI) incontra Occhiuto: "indispensabile il rilancio delle infrastrutture nel Tirreno Cosentino" ...e di riportare il tema della viabilità nel Tirreno Cosentino al centro dell'agenda politica regionale" , cosi il deputato cosentino Andrea Gentile a margine del proficuo incontro tenutosi a Roma, ...

Traffico Roma del 01 - 03 - 2022 ore 08:00 Luceverde Roma Buongiorno dalla redazione Bentrovati Primo appuntamento della giornata un'informazione sulla viabilità e traffico traffico indicato molto intenso con allenamenti su tutte le principali strade d'...

Viabilità Roma Regione Lazio del 28-02-2022 ore 19:15