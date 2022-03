Ucraina | Visa e Mastercard bloccano banche russe dai circuiti

Advertising

Adnkronos : Guerra #Ucraina, appello Zelensky a Visa e Mastercard: stop a utenti Russia. - GazzettaDelSud : ???? Le società di carte di pagamento statunitensi #Visa e #Mastercard hanno bloccato diversi istituti finanziari rus… - ksenia15224521 : @ZioSte_ @ilgiornale Ho capito, E Russia già da tanto ha il suo analogo ))) putin non è andato in Ucraina non prepa… - Ventura_Stefano : Anche Mastercard comincia a chiudere. Bisogna bloccare tutte le carte dei russi. E anche Visa deve seguire esempio… - SLN_Magazine : Guerra Ucraina, appello Zelensky a Visa e Mastercard: stop a utenti Russia. Leggi l'articolo cliccando qui ??… -

Ultime Notizie dalla rete : Ucraina Visa

... in ottemperanza alle sanzioni governative imposte per l'invasione dell'da parte di Mosca.lunedì ha dichiarato che stava prendendo provvedimenti tempestivi per garantire il rispetto ...... che differenza ci sarà mai tra unnella Nato earmata dalla Nato, non credo che vi ...internazionali fino a qualcuno che delira su blocco delle carte di credito dei circuitimaster ...Guerra Ucraina-Russia: istruzioni su Telegram per gli stranieri ... e recarsi in ambasciata per un colloquio con l’addetto militare di Kiev per ottenere l’emissione del visto. A questo punto dovranno ...Abbiamo visto in questi giorni il presidente ucraino Zelensky attivissimo sul social network per fare diplomazia e risvegliare le coscienze ...