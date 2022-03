Ucraina: Malpezzi (Pd), 'con il governo a difesa del popolo ucraino e della democrazia' (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Ci ritroviamo nelle parole del Presidente Draghi sull'Europa, sul suo futuro e, soprattutto, sugli strumenti per affrontare la crisi Ucraina. Per questo sosterremo in Parlamento tutte le misure per garantire aiuto e assistenza al popolo ucraino". Lo ha scritto su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simona Malpezzi a commento del il discorso di Mario Draghi in Senato. "Sono state stravolte le regole alla base della comunità internazionale: l'Europa ha risposto con grande determinazione e unità a difesa della società libera, della democrazia e dei valori europei contro chi vuole distruggerli. Una coesione che può dare una forte spinta verso una maggiore integrazione europea, a partire dalle politiche di ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar (Adnkronos) - "Ci ritroviamo nelle parole del Presidente Draghi sull'Europa, sul suo futuro e, soprattutto, sugli strumenti per affrontare la crisi. Per questo sosterremo in Parlamento tutte le misure per garantire aiuto e assistenza al". Lo ha scritto su Facebook la presidente dei senatori del Pd Simonaa commento del il discorso di Mario Draghi in Senato. "Sono state stravolte le regole alla basecomunità internazionale: l'Europa ha risposto con grande determinazione e unità asocietà libera,e dei valori europei contro chi vuole distruggerli. Una coesione che può dare una forte spinta verso una maggiore integrazione europea, a partire dalle politiche di ...

