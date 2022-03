Ucraina | Draghi | ' crisi impone nuove regole bilancio Ue strategiche e di lungo periodo' **

(Di martedì 1 marzo 2022) Roma, 1 mar. (Adnkronos) - "Nel, questaci ricorda l'importanza di avere una visione davvero strategica e dinella discussione sullediin Europa. A dicembre, insieme al Presidente francese Macron, abbiamo proposto di favorire con legli investimenti nelle aree di maggiore importanza per il futuro dell'Europa, come la sicurezza, o la difesa dell'ambiente. Il disegno esatto di questedeve essere discusso con tutti gli Stati membri. Tuttavia, questarafforza la necessità di scriverecompatibili con le ambizioni che abbiamo per l'Europa". Lo ha affermato il presidente del Consiglio, ...

Advertising

Palazzo_Chigi : Presidente Draghi: L’Italia dà il suo pieno e convinto appoggio al pacchetto di misure contro la Federazione Russa… - GiovaQuez : Draghi: 'Abbiamo dichiarato lo stato di emergenza umanitaria fino al 31 dicembre con lo scopo di dare il massimo ai… - Palazzo_Chigi : Draghi: Le immagini che arrivano dall'#Ucraina segnano la fine delle illusioni. L’eroica resistenza del popolo ucra… - LuisaLawg : Draghi: 'L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea (...) molti… - Kuroxoxo2 : RT @sole24ore: ?? #Ucraina, #Draghi: «L’Italia non si volta dall’altra parte, c’è attacco a libertà e democrazia» -

Ultime Notizie dalla rete : **Ucraina Draghi

...le tensioni internazionali che sono sfociate in una vera e propria guerra tra la Russia e l'...costare molto caro al mercato dell'automobile e proprio per questo motivo il Governoha ...Leggi anche: "L'Italia non si volta dall'altra parte, tocca a tutti noi decidere come reagire"L’invasione dell’Ucraina da parte della Russia segna una svolta decisiva nella storia europea. Negli ultimi decenni, molti si erano illusi che la guerra non avrebbe più trovato spazio in Europa. Che ...Condividi questo articolo:Roma, 1 mar (Adnkronos) – “Al momento non ci sono segnali di un’interruzione delle forniture di gas. Tuttavia è importante valutare ogni evenienza, visto il rischio di ritors ...