Ucraina | attacchi informatici e manipolazione dell’informazione La domanda di reti virtuali private Vpn cresciuta del 354% in Russia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 1 marzo 2022) Non sono solo le strade ucraine ad essere una vera e propria trappola da percorrere per profughi in fuga e soldati russi in marcia. Per i cittadini delle due nazioni in guerra anche la rete è diventata un luogo assai difficoltoso nel quale muoversi. Qualche volte addirittura molto pericoloso. Con l’intensificarsi degli scontri sul campo, del livello di opposizione diplomatica e della gravità delle sanzioni imposte in particolare alla, il cyberspazio si è riempito di siti oscurati, tentativi didi varia specie e di forme di controllo del libero pensiero. Per cercare di continuare a utilizzare i servizi internet, con un livello di relativa sicurezza, gli ucraini e i russi sempre più si stanno affidando alle cosiddette “VPN” (“Virtual ...