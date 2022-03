Troppo facile per la Dea contro questa Samp | ora testa a Roma | peccato la squalifica di Toloi

Leggi su bergamonews

(Di martedì 1 marzo 2022) Bergamo. L’Atalanta torna a espugnare il Gewiss dopo lungo tempo e con una prova molto convincente supera agevolmente ladoria. E dire che il pre partita pareva ancora una volta girare la schiena ai nostri, con Malinovsky costretto a dare forfait per un dolore al polpaccio durante il riscaldamento. Ma così fortunatamente non è stato. Una gara quella disputata dalla formazione nerazzurra sempre inllo, sin dai primi minuti nei quali i blucerchiati hanno subito l’assedio atalantino. Che infatti si è concretizzato dopo soli sei minuti grazie a una rete diin tuffo di Pasalic (il sostituto di Malinovsky). Praticamente per tutta la gara si è vista in campo una sola formazione, con i liguri assolutamente incapaci di imbastire una manovra degna di tale nome. E così, un numero di Pessina permette a ...