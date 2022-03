Tiro a segno, Coppa del Mondo Cairo 2022: Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello approdano in semifinale nella carabina mista (Di martedì 1 marzo 2022) Con le qualificazioni della carabina mista da 10 metri si è chiusa la terza giornata della prima tappa della Coppa del Mondo 2022 di Tiro a segno, scattata al Cairo, in Egitto: buone notizie per l’Italia, che vede accedere alle semifinali Danilo Dennis Sollazzo e Sofia Ceccarello, i quali (Italia 1) ottengono il secondo score assoluto con 630.3. Con loro domani nella seconda semifinale ci saranno USA 2, quarti con 629.2, Norvegia 2, sesta a quota 628.7, e Croazia 1, ottava con 628.7. nella prima semifinale saranno invece presenti Norvegia 1 (631.0), India 2 (630.2), Serbia 2 (628.8) ed USA ... Leggi su oasport (Di martedì 1 marzo 2022) Con le qualificazioni dellada 10 metri si è chiusa la terza giornata della prima tappa delladeldi, scattata al, in Egitto: buone notizie per l’Italia, che vede accedere alle semifinali, i quali (Italia 1) ottengono il secondo score assoluto con 630.3. Con loro domanisecondaci saranno USA 2, quarti con 629.2, Norvegia 2, sesta a quota 628.7, e Croazia 1, ottava con 628.7.primasaranno invece presenti Norvegia 1 (631.0), India 2 (630.2), Serbia 2 (628.8) ed USA ...

