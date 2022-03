Shawn Mendes | la vendetta di Camila Cabello | frecciatine nel nuovo singolo Bam Bam

(Di martedì 1 marzo 2022) A Hollywood tutto va monetizzato, anche la fine di un amore e ovviamentenon fanno eccezione. A qualche settimana dalla loro rottura il cantante canadese ha pubblicato It’ll Be Ok, unin cui parla proprio della relazione chiusa con la collega (pezzo che però non sta andando affatto bene in classifica nonostante sia virale su TikTok). Adesso però è il turno della Senorita di battere cassa e infatti venerdì uscirà Bam Bam una canzone (in cui duetta con Ed Sheeran) che pare sia dedicata proprio al suo ex fidanzato. Ieriha pubblicato su Tik Tok una breve anteprima del brano in cui si sente: “Hai detto che odiavi l’oceano, ma stai facendo surf ora! Ho detto che ti avrei amato per tutta la vita, ma ho appena venduto la nostra casa. Eravamo ...

