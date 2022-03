“Rigore netto”: Milan-Inter nel caos, scoppia la polemica (Di martedì 1 marzo 2022) Contatto sospetto in area in Milan-Inter, tifosi imbufaliti e sicuri: “Rigore netto” ma Mariani e il Var hanno lasciato proseguire la gara Azione dubbia in area di Rigore dell’Inter all’inizio del secondo tempo della semifinale d’andata con il Milan. A San Siro, i giocatori di Stefano Pioli hanno protestato per un presunto calcio di Rigore Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 1 marzo 2022) Contatto sospetto in area in, tifosi imbufaliti e sicuri: “” ma Mariani e il Var hanno lasciato proseguire la gara Azione dubbia in area didell’all’inizio del secondo tempo della semifinale d’andata con il. A San Siro, i giocatori di Stefano Pioli hanno protestato per un presunto calcio diQuesto articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

realvarriale : Ho visto solo stamane i filmati di #EmpoliJuve.Sottolineata l'importanza del risultato per @juventusfc e la monume… - cliexit_ : RT @berti_nic: Rigore netto di Inzaghi su Girú. - berti_nic : Rigore netto di Inzaghi su Girú. - buonfi71 : RT @itselisy: Furti di serata : - rigore netto non fischiato, - rosso non dato a Lautaro. Prossimo ??? #MilanInter - pippo061 : RT @itselisy: Furti di serata : - rigore netto non fischiato, - rosso non dato a Lautaro. Prossimo ??? #MilanInter -