Pubblico impiego | Colombi “Elezioni Rsu segnale di fiducia e democrazia”

(Di martedì 1 marzo 2022) ROMA (ITALPRESS) – Dal 5 al 7 aprile si voterà per il rinnovo delle Rappresentanze sindacali unitarie (Rsu) del. Un appuntamento molto sentito per il mondo sindacale e i lavoratori. “Credo che leRsu diano une abbiamo un significato di civiltà, die di”, spiega in un'intervista all'Italpress Sandro, segretario generale della Uil Pubblica Amministrazione.“Diperchè i lavoratori vengono eletti dai propri colleghi, di civiltà perchè portano sui posti di lavoro delledemocratiche, tutto questo è decisamente importante, ed è una cosa da implementare”, ha aggiunto.ha ricordato che “Uilpa si sta attrezzando, credo nel migliore dei modi. ...

