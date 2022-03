Lokomotiv Mosca, si dimette l’allenatore tedesco Gisdol: “Putin responsabile di una guerra, non posso continuare” (Di martedì 1 marzo 2022) “Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma non posso esercitare la mia professione in un paese in cui il leader è responsabile di una guerra nel mezzo dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, motivo per cui ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato”. Così il tecnico tedesco Markus Gisdol alla Bild nell’annunciare la sue dimissioni da allenatore della Lokomotiv Mosca dopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina: “Non posso stare su un campo di allenamento a Mosca, allenare i giocatori, pretendere professionalità quando a pochi chilometri di distanza si danno ordini che causano grandi sofferenze a un popolo intero. Questa è una mia decisione personale e ne sono assolutamente convinto”. ... Leggi su sportface (Di martedì 1 marzo 2022) “Per me allenare è il miglior lavoro del mondo, ma nonesercitare la mia professione in un paese in cui il leader èdi unanel mezzo dell’Europa. Questo non è in linea con i miei valori, motivo per cui ho rassegnato le dimissioni con effetto immediato”. Così il tecnicoMarkusalla Bild nell’annunciare la sue dimissioni da allenatore delladopo lo scoppio del conflitto tra Russia e Ucraina: “Nonstare su un campo di allenamento a, allenare i giocatori, pretendere professionalità quando a pochi chilometri di distanza si danno ordini che causano grandi sofferenze a un popolo intero. Questa è una mia decisione personale e ne sono assolutamente convinto”. ...

