Le «opere pubbliche» di Costantino Nivola (Di mercoledì 2 marzo 2022) A New York sono ventuno le opere di arredo urbano progettate e realizzate da Costantino Nivola (1911-1988), l’artista di Orani (Sardegna) che a una prevalente attenzione per la scultura ha unito un interesse costante per l’architettura. Nominato nel 1937 direttore dell’ufficio grafico della Olivetti, l’anno successivo Nivola sposò Ruth Guggenheim, un’ex compagna di studi di origine ebraica, e per sfuggire alle leggi razziali lasciò l’Italia, rifugiandosi dapprima a Parigi, dove lavorò come disegnatore, e poi, dopo l’invasione nazista della Francia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di mercoledì 2 marzo 2022) A New York sono ventuno ledi arredo urbano progettate e realizzate da(1911-1988), l’artista di Orani (Sardegna) che a una prevalente attenzione per la scultura ha unito un interesse costante per l’architettura. Nominato nel 1937 direttore dell’ufficio grafico della Olivetti, l’anno successivosposò Ruth Guggenheim, un’ex compagna di studi di origine ebraica, e per sfuggire alle leggi razziali lasciò l’Italia, rifugiandosi dapprima a Parigi, dove lavorò come disegnatore, e poi, dopo l’invasione nazista della Francia, … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

Advertising

beniamino1974 : #chioggia: una buona politica tra enti per la sicurezza delle opere pubbliche e la viabilità - FilcaCislLatina : RT @CislNazionale: “Bisogna aprire una nuova fase in #Sicilia progettando le opere pubbliche, ma vincolando le ingenti risorse del #PNRR al… - PiuValliTV : CANTIERI A SALE MARASINO Momento di svolta per le opere pubbliche di Sale Marasino in programma da tempo, ma che… - TfnWeb : Lampedusa. Il sindaco Martello: “assessorato Autonomie locali conferma regolarità approvazione Piano triennale oper… - 1BigFabrizio : RT @CislNazionale: “Bisogna aprire una nuova fase in #Sicilia progettando le opere pubbliche, ma vincolando le ingenti risorse del #PNRR al… -