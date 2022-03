La regina Elisabetta guarisce dal Covid e va subito da William e Kate

(Di martedì 1 marzo 2022) Laè finalmente guarita dal-19.dopo la guarigione la Sovrana ha deciso di trascorrere un pomeriggio in compagnia dei suoi nipoti. Secondo quello che ha rivelato un insider, dunque, si è recata a Frogmore Cottage dove ha incontrato il principeMiddleton in compagnia dei tre bambini. Era presente … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Il matrimonio di Renzo e Rosetta è duraturo e lungo quanto il regno dellanel Regno Unito, per dire. Si sposarono il 23 febbraio 1952 nella nuova chiesa parrocchiale di Gaium , così ...Leggi anche > Quando Putin fece aspettare la: la frecciatina della sovrana All'inizio per i genitori è stata una doccia fredda, quel termine 'sindrome' li aveva preoccupati. 'Sei ...La regina Elisabetta è finalmente guarita dal Covid-19. Subito dopo la guarigione la Sovrana ha deciso di trascorrere un pomeriggio in compagnia dei suoi nipoti. Secondo quello che ha rivelato un ...La regina Elisabetta si è da poco ripresa dal Covid e ha subito pensato ai suoi nipoti, ha fatto un regalo a William e Kate, ma non solo. Scopriamo nel dettaglio cosa ha fatto la sovrana e le prime ...