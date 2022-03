La matematica prima dei numeri: come sviluppare e potenziare i prerequisiti logico – matematici? – Corso online accreditato MIUR (Di martedì 1 marzo 2022) Corso online accreditato MIUR (15 ore) per supportare i docenti nella progettazione di attività che favoriscano un approccio ludico e attivo: lavorare sul confronto delle quantità, sulla classificazione di oggetti, giochi, forme, colori; coinvolgere gli alunni con attività di orientamento spaziale, introducendo anche concetti di geometria e topologia, etc. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di martedì 1 marzo 2022)(15 ore) per supportare i docenti nella progettazione di attività che favoriscano un approccio ludico e attivo: lavorare sul confronto delle quantità, sulla classificazione di oggetti, giochi, forme, colori; coinvolgere gli alunni con attività di orientamento spaziale, introducendo anche concetti di geometria e topologia, etc. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : La matematica prima dei numeri: come sviluppare e potenziare i prerequisiti logico – matematici? – Corso online acc… - tmllwl91 : @claeuds avevo mai avuto materie sotto prima, quindi probabilmente l'ansia nasce dal fatto che sono sempre abituata… - tmllwl91 : @claeuds ma prima facevo matematica tutta tranquilla, poi non so che è successo - yume_lovesJuzo : @69PrttyLana samee, dobbiamo tornare in centro a mangiare ramen prima della fine dell'invernooo X(( tutto bene, la… - tmllwl91 : faccio prima matematica o prima diritto -