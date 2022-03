Inflazione vola a febbraio, + 5,7% su base annua: mai così dal 1995 (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Accelera ancora l’Inflazione a febbraio, raggiungendo un livello che non si registrava da novembre 1995. Secondo le stime preliminari dell’Istat, lo scorso mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% su base mensile e del 5,7% su base annua (da +4,8% del mese precedente). Si tratta dell’ottavo aumento consecutivo. In salita anche i prezzi dei prodotti del carrello della spesa (beni alimentari, per la cura della casa e della persona): da +3,2% di gennaio a +4,2%. L’accelerazione dell’Inflazione su base tendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in particolare a quelli della ... Leggi su italiasera (Di martedì 1 marzo 2022) (Adnkronos) – Accelera ancora l’, raggiungendo un livello che non si registrava da novembre. Secondo le stime preliminari dell’Istat, lo scorso mese l’indice nazionale dei prezzi al consumo per l’intera collettività, al lordo dei tabacchi, registra un aumento dello 0,9% sumensile e del 5,7% su(da +4,8% del mese precedente). Si tratta dell’ottavo aumento consecutivo. In salita anche i prezzi dei prodotti del carrello della spesa (beni alimentari, per la cura della casa e della persona): da +3,2% di gennaio a +4,2%. L’accelerazione dell’sutendenziale è dovuta prevalentemente ai prezzi dei Beni energetici (la cui crescita passa da +38,6% di gennaio a +45,9%), in particolare a quelli della ...

