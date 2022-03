Guerra Ucraina: due calciatori morti sotto le bombe (Di martedì 1 marzo 2022) . Bollettino di Guerra sempre più tragico La Fifpro, l’associazione mondiale dei calciatori, ha infatti ufficializzato, attraverso un tweet, la morte degli atleti ucraini Dima Martynenko e Vitalii Sapylo. Si tratta dei primi due calciatoricaduti nel conflitto Ucraina-Russia. Il primo è deceduto per una bomba caduta sulla sua casa, il secondo è morto a causa di un missile caduto nel suo villaggio.. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di martedì 1 marzo 2022) . Bollettino disempre più tragico La Fifpro, l’associazione mondiale dei, ha infatti ufficializzato, attraverso un tweet, la morte degli atleti ucraini Dima Martynenko e Vitalii Sapylo. Si tratta dei primi duecaduti nel conflitto-Russia. Il primo è deceduto per una bomba caduta sulla sua casa, il secondo è morto a causa di un missile caduto nel suo villaggio.. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - ladyonorato : L’UE USERÀ I FONDI DESTINATI AGLI AIUTI UMANITARI PER COMPRARE ARMI DA GUERRA PER L’UCRAINA. I NOSTRI SOLDI SERVIRA… - fattoquotidiano : Guerra Russia-Ucraina, il Pd contro la Rai “filo-Putin”: il corrispondente da Mosca sotto attacco per aver ricordat… - NinjitaOutlet : RT @boni_castellane: Ma uno che il lunedì pensa 'mi faccio 5 dosi per evitare il long covid e tutte le restrizioni sono giuste' e il gioved… - BabbaiFabry : RT @fattoquotidiano: Kiev, tutti in trincea (inclusi gli italiani). Ma il cibo scarseggia ?? -