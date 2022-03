Guerra in Ucraina: Meta blocca 40 account russi appartenenti a rete disinformazione (Di martedì 1 marzo 2022) Notizie dall’Ucraina: Meta oscura la rete di disinformazione russa, ben 40 account in un solo giorno. “Nostri team in allerta. Adottare sicurezza come blocco profilo” Meta oscura la russia – Computermagazine.itLa situazione in russia non sta prendendo una bella piega, tanto che Meta ha oscurato nelle ultime ore una rete di circa 40 account su Facebook e Instagram, che facevano disinformazione sulla Guerra in Ucraina, con fake news, video modificati e foto alterate. Lo ha reso noto in un post ufficiale la società, sotto il cui cappello ci sono tutte le app del gruppo di Mark Zuckerberg, ovvero i social che tanto usiamo. “In risposta ... Leggi su computermagazine (Di martedì 1 marzo 2022) Notizie dall’oscura ladirussa, ben 40in un solo giorno. “Nostri team in allerta. Adottare sicurezza come blocco profilo”oscura laa – Computermagazine.itLa situazione ina non sta prendendo una bella piega, tanto cheha oscurato nelle ultime ore unadi circa 40su Facebook e Instagram, che facevanosullain, con fake news, video modificati e foto alterate. Lo ha reso noto in un post ufficiale la società, sotto il cui cappello ci sono tutte le app del gruppo di Mark Zuckerberg, ovvero i social che tanto usiamo. “In risposta ...

