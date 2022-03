Guerra in Ucraina, Draghi: “Solidarietà a Zelensky e al popolo ucraino”. Ovazione dei senatori in Aula – Video (Di martedì 1 marzo 2022) “Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia Solidarietà, quella del governo e degli italiani al presidente Zelensky, al governo ucraino e a tutte le cittadine e cittadini dell’Ucraina. Voglio inoltre esprimere vicinanza alle 236mila persone di nazionalità Ucraina presenti in Italia che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari“. L’Aula del Senato ha tributato un’Ovazione al termine di questo passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Mario Draghi. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 1 marzo 2022) “Voglio ribadire, ancora una volta, tutta la mia, quella del governo e degli italiani al presidente, al governoe a tutte le cittadine e cittadini dell’. Voglio inoltre esprimere vicinanza alle 236mila persone di nazionalitàpresenti in Italia che vivono giorni drammatici per il destino dei propri cari“. L’del Senato ha tributato un’al termine di questo passaggio del discorso del presidente del Consiglio, Mario. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

TizianaFerrario : Non condivido la scelta dell’Italia di inviare armi pesanti all’Ucraina,uno stato in guerra con un altro stato. Abb… - Agenzia_Ansa : UCRAINA | Anonymous sfida Putin: 'Se continui la guerra, attacchi hacker mai visti'. Il gruppo avverte: 'I tuoi seg… - Pontifex_it : Rinnovo a tutti l’invito a fare del 2 marzo, mercoledì delle Ceneri, una giornata di preghiera e di digiuno per la… - _TheHalfBlood_ : RT @CucchiRiccardo: #Putin è un dittatore criminale. Ha assassinato oppositori e giornalisti e sta assassinando civili innocenti in Ucraina… - teobaratto90 : RT @christianrocca: Draghi difende la libertà dell’Ucraina (e nostra) tra gli applausi di chi lo voleva rimuovere Editoriale -