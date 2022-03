Grosseto: incendio in un palazzo del centro, 12 persone evacuate nella notte (anche 2 bambini) (Di martedì 1 marzo 2022) Dodici persone, compresi due bambini, sono state evacuate dalle loro abitazioni nella notte fra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo, a causa di un incendio che ha interessato un complesso residenziale nel centro di Grosseto. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di martedì 1 marzo 2022) Dodici, compresi due, sono statedalle loro abitazionifra lunedì 28 febbraio e martedì 1 marzo, a causa di unche ha interessato un complesso residenziale neldi. L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

controradio : Grosseto, incendio in complesso residenziale in centro - Toscanaoggi : #Grosseto, #incendio in un complesso residenziale in centro. Evacuate 14 persone - GrossetoNotizie : Incendio in via Oberdan: fiamme partite dai quadri elettrici, 14 appartamenti inagibili - qn_lanazione : Grosseto, paura nella notte: a fuoco due appartamenti. Nove intossicati, tra cui 2 bambini - rep_firenze : Grosseto, incendio in un appartamento, 9 intossicati tra cui due bambini -