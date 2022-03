GF Vip, Delia Duran e la sua rivelazione choc: 'Io e Alex non siamo sposati' (Di martedì 1 marzo 2022) Le sorprese al Grande Fratello Vip non finiscono mai. Nell'ultima puntata, lunedì 28 febbraio, Delia Duran ha ammesso tutto. Una rivelazione choc che ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta . Leggi su leggo (Di martedì 1 marzo 2022) Le sorprese al Grande Fratello Vip non finiscono mai. Nell'ultima puntata, lunedì 28 febbraio,ha ammesso tutto. Unache ha lasciato tutti i telespettatori a bocca aperta .

Advertising

infoitcultura : Delia: “Fatti amare per quella che sei” - Grande Fratello VIP | GFVIP 6 - infoitcultura : GF Vip, Delia fa un bellissimo discorso a Jessica ma non viene apprezzato: presa in giro dopo quelle parole? - infoitcultura : Gf Vip, Delia Duran fa un bellissimo discorso a Jessica: lei non apprezza (e la prende anche in giro) - infoitcultura : Gf Vip 6, Delia Duran dà un consiglio a Jessica Selassié - infoitcultura : Grande Fratello Vip, Delia Duran si pente e chiede scusa a Jessica Selassié: ''Fai la regina con Barù'' -