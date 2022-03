GF Vip 6 | Miriana Trevisan e Soleil Sorge fanno pace?

(Di mercoledì 2 marzo 2022) Al termine della puntata del GF Vip di lunedì 28 febbraio 2022,hanno fatto un bel brindisi, con l’intento di mettere fine a tutte e incomprensioni e trovare un punto d’incontro per una pacifica convivenza all’interno della casa di Cinecittà. GF Vip 6, il rapporto trae la modella è caratterizzato da alti e bassi Finora il rapporto traè stato caratterizzato da numerosi alti e bassi. Le due coinquiline, nonostante gli innumerevoli tentativi di riappacificazione, ad oggi non sono ancora riuscite a trovare un vero e proprio punto d’incontro. (l’articolo continua dopo la foto.) Al termine della puntata andata in onda su Canale 5 Mediaset ...

... lui sa parlare molto bene però al pubblico non è piaciuto, secondo me non c'è tanta verità con, Biagio lo fa per visibilità, messaggi Instagram troppo plateali', hanno tuonato le sorelle a ......vigilia della finale a Jessica È tempo di consigli e confronti nella Casa del Grande Fratello... Perché sei stata l'unica insieme a Manila e, nonostantenon la conosco, ad avere un ...Al termine della puntata del GF Vip di lunedì 28 febbraio 2022, Miriana Trevisan e Soleil Sorge hanno fatto un bel brindisi, con l'intento di mettere fine a tutte e incomprensioni e trovare un punto d ...Secondo l’opinionista Miriana Trevisan: “È stata amata dal giorno uno, perché quando tutti pensavano di averla fatta fuori in realtà era la più amata dal pubblico”. Uno dei motivi che ha spinto il ...