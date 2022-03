GF Vip 6: lasciano la Casa Nathaly Caldonazzo e Alessandro Basciano (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, ci sono stati ben due eliminati. A lasciare la Casa di Cinecittà, a due settimane dalla finale, sono stati l'attrice e il modello, scelto in una nomination lampo. L'articolo proviene da DireDonna. Leggi su diredonna (Di martedì 1 marzo 2022) Nella puntata di lunedì 28 febbraio 2022, ci sono stati ben due eliminati. A lasciare ladi Cinecittà, a due settimane dalla finale, sono stati l'attrice e il modello, scelto in una nomination lampo. L'articolo proviene da DireDonna.

