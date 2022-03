FA Cup | City ai quarti | Guardiola ringrazia Mahrez e Grealish

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: FA CUP - Il Manchester City batte 2-0 il Peterborough e vola ai quarti di finale - petrazzuolo : RT @napolimagazine: FA CUP - Il Manchester City batte 2-0 il Peterborough e vola ai quarti di finale - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: FA CUP - Il Manchester City batte 2-0 il Peterborough e vola ai quarti di finale - apetrazzuolo : FA CUP - Il Manchester City batte 2-0 il Peterborough e vola ai quarti di finale - napolimagazine : FA CUP - Il Manchester City batte 2-0 il Peterborough e vola ai quarti di finale -

Ultime Notizie dalla rete : Cup City

Il match inaugurale degli ottavi di finale di FAriserva qualche sorpresa, ma non disattende i pronostici della vigilia. Il Manchesterdi Pep Guardiola accede ai quarti di finale della competizione battendo 2 - 0 in trasferta il ...Gli highlights completi di Peterborough - Manchester, incontro valevole per gli ottavi di finale dell' Fa2021/2022 , storica competizione inglese. I ragazzi di Pep Guardiola hanno sconfitto, come da pronostico, i padroni di casa tramite il ...Il Manchester City si qualifica per i quarti di finale della Fa Cup. La squadra di Pep Guardiola ha battuto in trasferta il Peterborough, squadra di seconda divisione, con il punteggio di 2-0: le reti ...Gli uomini di Guardiola accedono al prossimo turno, ma non senza faticare: il Peterborough regge per un'ora prima di alzare bandiera bianca ...