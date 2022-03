Emdr Europe in prima linea per fornire supporto psicologico ai profughi dell’Ucraina

Leggi su cityroma

(Di martedì 1 marzo 2022) Gli esperti diAssociation, che rappresenta 38 associazioni nazionali e oltre 30mila psicoterapeuti specializzati nell’Eye Movement Desensitization and Reprocessing, terapia per i disturbi post-traumatici e altre condizioni mentali raccomandata dall’Organizzazione mondiale della sanità, sono “pronti aaiutoe sostegno per portare sollievo alle persone provenienti dall’Ucraina che fuggono dal loro Paese”.Allo stesso tempo,sta “fornendo strumenti ai terapeuti ucraini per lavorare con la popolazione e li stiamo raggiungendo – riferisce l’associazione – per dare loroper le situazioni che stanno vivendo inpersona”.“Come psicoterapeuti e specialisti in esperienze traumatiche – spiegano gli ...