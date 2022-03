Ecco il Flowcopter | il primo drone idraulico che potrebbe percorrere centinaia di Km in un solo volo!

Leggi su computermagazine

(Di martedì 1 marzo 2022) Prendere spunto dal passato per migliorare il futuro. Sembra essere questa la filosofia del team scozzese che ha realizzato un progetto di, chiamato, che non utilizzerà l’elettricità per volare ma sistemi alternativi.– Computermagazine.itDal progetto alla messa in pratica di obiettivi tanto audaci ce ne passa, ancora tutta la questione è in fase di progettazione e testing, ma la squadra che sta lavorando a questo progetto è fermamente convinta che in futuropotrà realmente fare ciò per cui è stato progettato. In sostanza,nelle intenzioni sarà ilche, invece dei motori elettrici di tipo brushless, userà motori a gas e pompe che ...