Davide Silvestri tuona contro Lulù Selassié | “Doppiogiochista e bugiarda”

(Di martedì 1 marzo 2022) Nella 45esima puntata del Grande Fratello Vip 6, in onda lunedì 28 febbraio 2022, sono stati tanti i concorrenti a finire in nomination, e tra questi c’è anche, votato da. A due settimane dalla fine del reality, prevista per il 14 marzo, la cerchia dei possibili vincitori si restringe sempre più e chi è al televoto ora potrebbe dire addio al podio. Vi raccomandiamo... Gf Vip, tutte le nomination della puntata del 28 febbraio 2022 L’ex attore di Vivere ha scoperto subito chi l’ha nominato, visto che nessuno l’ha votato palesemente. Le uniche coinquiline ad aver fatto la loro nomination in segreto, del confessionale, sono state Delia Duran, che ha detto subito di aver votato Miriana Trevisan, e...

Lulù Selassié è la seconda finalista del Grande Fratello Vip e forse a qualcuno la sua presenza inizia a dare fastidio. La nomination apotrebbe avere delle conseguenze negli equilibri della Casa del GF Vip proprio in queste ultime settimane. Lulù, perchè ha nominato? Nelle passate ore, mentre Sophie era ...La nomination da parte di Lulù Selassié ai danni diproprio non è andata giù all'ex attore di Vivere, il quale ha commentato nella notte con Soleil e Giucas le gesta della principessa etiope.sbotta con Lulù Proprio nelle ore ...Sia Miriana Trevisan e Davide Silvestri dopo la nuova puntata del GF Vip 6, non sono stati di buon umore. Dopo aver ascoltato lo sfogo della sua compagna di gioco, l’attore ha lanciato un avvertimento ...Ad adirarsi è stato in particolare Davide Silvestri. Il cugino di Kekko dei Modà non ha affatto preso bene il fatto di essere stato nominato da Lulù. Dopo le incomprensioni avute nei giorni ...