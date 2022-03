Crudeli su Fabian Ruiz: “Lo tempo in vista di Napoli-Milan” (Di martedì 1 marzo 2022) Tiziano Crudeli ha parlato di Napoli-Milan, in particolare del centrocampista Fabian Ruiz. Il tifoso del Milan Tiziano Crudeli è intervenuto ai microfoni di Radio Marte, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di martedì 1 marzo 2022) Tizianoha parlato di, in particolare del centrocampista. Il tifoso delTizianoè intervenuto ai microfoni di Radio Marte, … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

