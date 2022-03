Come abbinare il micro cardigan per essere in perfetto stile Y2K (Di martedì 1 marzo 2022) Il micro cardigan può essere un indumento adattabile a varie occasioni, ma Come lo possiamo abbinare per essere alla moda? Ecco 5 suggerimenti. Lo amano davvero tutte: da Chiara Ferragni a Dua Lipa, passando per Veronica Ferraro. Il cardigan si toglie quell’aspetto serio, per tornare ad essere versione xxs, Come era nei primissimi anni 2000 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di martedì 1 marzo 2022) Ilpuòun indumento adattabile a varie occasioni, malo possiamoperalla moda? Ecco 5 suggerimenti. Lo amano davvero tutte: da Chiara Ferragni a Dua Lipa, passando per Veronica Ferraro. Ilsi toglie quell’aspetto serio, per tornare adversione xxs,era nei primissimi anni 2000 L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

Advertising

SilviaSiza56 : @Tiziana58511518 @cosimoaiutacitu Ma lei si ritiene chef....ma fa solo pastoni...ci mette di tutto senza abbinare n… - RichardeSusi : @SexyRamonaXXX Da gran porcona ?? come sei tu hai fatto benissimo ad abbinare entrambi. ???????????? - Icarononsapeva1 : @R28445 @Ilconservator 'Quando il saggio indica la Luna, lo stolto vede il dito'. Ecco Beppe Sala non vede neanche… - Oib_MO : @intuslegens ..il servo sta' cercando di capire come procurarsi un elmetto da abbinare alla mascherina per poter gi… - chlmthte : non so come abbinare i pantaloni a vita bassa per domani -