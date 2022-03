Alessandro Ambrosi confermato presidente della Camera di Commercio di Bari Dieci consiglieri

(Di martedì 1 marzo 2022) Di seguito un comunicato diffuso dalladidialla guidadidie 10 rappresentantiConfBAT nel Consigliodi, industria, artigianato e agricoltura di, per il prossimo quinquennio. Un eccellente traguardo, per la ConfdiBAT risultato dell’intesa siglata tra le varie associazioni. In Consiglio tra i seggi siederanno per la Confin rappresentanza dei settori previsti dallo Statuto ...

E' stato confermato alla presidenza della Camera di Commercio di Bari l'imprenditore, il quale rimarrà in carica, per il suo terzo mandato quinquennale, fino al 2027. L'elezione si è svolta questa mattina e ha vistoeletto all'unanimità, secondo quanto ...... la Protezione civile Puglia attiva per la richiesta di farmaci Attualità 1 Mar 2022 Camera di Commercio di Bari,confermato presidente Attualità 1 Mar 2022 Bari, riqualificazione ...Alessandro Ambrosi confermato alla guida della Camera di Commercio di Bari e dieci rappresentanti ...BARI - “Desidero fare le mie congratulazioni ad Alessandro Ambrosi per la sua conferma alla presidenza della Camera di Commercio di Bari. In un’epoca scandita dagli effetti drammatici della pandemia ...