Vangelo di oggi, lunedì 28 Febbraio 2022: Mc 10,17-27 | Commento di Papa Francesco (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme il Vangelo di lunedì 28 Febbraio 2022, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!” “Il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono: promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci L'articolo Vangelo di oggi, lunedì 28 Febbraio 2022: Mc 10,17-27 Commento di Papa Francesco proviene da La Luce di Maria. Leggi su lalucedimaria (Di lunedì 28 febbraio 2022) Ascoltiamo insieme ildi28, di cui vi proponiamo uno spunto di riflessione: “Vendi quello che hai e dallo ai poveri, e avrai un tesoro in cielo; e vieni! Seguimi!” “Il denaro, il piacere, il successo abbagliano, ma poi deludono: promettono vita, ma procurano morte. Il Signore ci chiede di distaccarci L'articolodi28: Mc 10,17-27diproviene da La Luce di Maria.

Advertising

Davideghisolfi2 : RT @AlzogliOcchi: Resta certo che se la liturgia non è generata da una comunità credente, e se la comunità credente non riesce a celebrare… - pasha971 : RT @the_biasi: @Klevis_Gjoka @MauroGiubileo Proprio nel Vangelo di oggi si parlava di voi. Quello che dite, rispecchia quello che siete. “L… - donMimmo : RT @AleteiaIT: Gesù ricorda al giovane del Vangelo di oggi che non basta desiderare di essere felici, bisogna essere disposti anche a fare… - pigi02 : RT @Don_Lazzara: Oggi il #Vangelo, ricorda il fondamento della Cristianesimo: essere seguaci di Gesù e testimoni della fede. Chi vuole cond… - RonaldMRiveraA : RT @AleteiaIT: Gesù ricorda al giovane del Vangelo di oggi che non basta desiderare di essere felici, bisogna essere disposti anche a fare… -