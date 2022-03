Ucraina, tra i combattenti di Dnipro. Trincee, molotov, barricate: «La tomba degli invasori» (Di martedì 1 marzo 2022) Gli allarmi aerei arrivano improvvisi, sirene che squarciano l?aria e che riportano a tempi lontani, tornati alla memoria dai racconti fatti dai nostri nonni. Racconti della Seconda Guerra... Leggi su ilmattino (Di martedì 1 marzo 2022) Gli allarmi aerei arrivano improvvisi, sirene che squarciano l?aria e che riportano a tempi lontani, tornati alla memoria dai racconti fatti dai nostri nonni. Racconti della Seconda Guerra...

Advertising

fanpage : Zelensky si rivolge a Putin, un estratto del discorso del Presidente ucraino che commenta così la situazione tra Ru… - Agenzia_Ansa : FLASH | Sono iniziati, in una località segreta al confine tra l'Ucraina e la Bielorussia, i colloqui tra le delegaz… - antoniospadaro : La Santa Sede ???? si è messa a disposizione per facilitare il dialogo tra #Ucraina e #Russia con la sua diplomazia,… - robertodiloreto : RT @RiccardoNoury: Tra i 'profughi veri' che in questi giorni attraversano la frontiera tra Ucraina e Polonia è stato stabilito che ci sono… - serebellardinel : #Salvini si mette la maschera del pacifista e va in pellegrinaggio ad #Assisi per pregare per la fine della guerra!… -