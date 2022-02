Ucraina, Borrell: sull'energia pagheremo caro, ma è necessario (Di lunedì 28 febbraio 2022) In termini di energia noi europei pagheremo care le sanzioni alla Russia, ma è necessario: lo ha detto l'Alto rappresentate per la politica estera Ue Josep Borrell, rispondendo a una domanda del ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022) In termini dinoi europeicare le sanzioni alla Russia, ma è: lo ha detto l'Alto rappresentate per la politica estera Ue Josep, rispondendo a una domanda del ...

