Tom Cruise arriva in Sud Africa pilotando l'elicottero (Di lunedì 28 febbraio 2022) Tom Cruise ha stupito tutti i suoi fan pilotando da solo il suo elicottero per atterrare in Sud Africa solo ieri domenica. La star di Hollywood, impegnata nelle riprese del prossimo Mission Impossible, ha salutato amichevolmente i fan quando è arrivato. L'attore si è recato nel continente Africano per girare le scene di Mission: Impossible 8 a … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

