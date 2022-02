Tiziano Ferro – PV&F | Due uomini non fanno una mamma

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 28 febbraio 2022). Pro Vita & Famiglia: «Triste e grave privazione: duenonuna. Speriamo non sia caso di utero in affitto» – «È sempre una notizia triste e grave quella per cui due bimbi cresceranno senza sperimentare la tenerezza, l’amore e la dolcezza di unae senza una presenza femminile nella loro intimità familiare. Per quanta cura possano dare, duenone non faranno mai una. Vogliamo quantomeno sperare chee il compagno non si siano dotati di quei bambini sfruttando i loro patrimoni per accedere al criminale mercato dell’utero in affitto», questo il commento di Jacopo Coghe (nella foto), portavoce di Pro Vita & Famiglia, alla notizia ...