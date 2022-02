(Di lunedì 28 febbraio 2022), il costo è troppo alto, per i Costruttori e per i clienti . Carlos, a,d. di, replica il concetto. " Per le Case il grande elefante dentro alla stanza , davvero ...

Auto elettrica, il costo è troppo alto, per i Costruttori e per i clienti . Carlos, a,d. di, replica il concetto. " Per le Case il grande elefante dentro alla stanza , davvero grande e grosso, è il costo della elettrificazione ". Tradotto in numeri. " I ...Richard Palmer, attuale direttore finanziario di, ha ricevuto compensi per 14,77 milioni ... la remunerazione più alta riguarda Carlos: l'ad ha percepito 19,15 milioni di euro, di ...Chi ammortizza i costi supplementari della produzione di auto elettriche? Costruttori (in parte) e non solo. La posizione di Carlos Tavares e la chiamata ai fornitori alla "corsa al taglio dei costi".Tavares, Stellantis «Auto elettrica, i costi sono un grosso problema». «Il prezzo superiore del 50% della produzione non può essere scaricato sul cliente».