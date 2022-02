Salernitana, Perotti: «Resto anche con la retrocessione. Sabatini? È il numero uno» (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attaccante della Salernitana Perotti ha parlato del suo primo periodo in granata Diego Perotti, arrivato alla Salernitana a gennaio, in una intervista a Il Mattino ha parlato del suo primo periodo in granata. SALERNO – «Tante sorprese positive. Avevo visto delle immagini, me ne avevano parlato e sono molto felice di essere arrivato in un posto così. La gente è rispettosa, ti dà coraggio. È come ricominciare da zero, sono qui per dare tutto: un mese fa ero a casa e ora mi godo di nuovo lo spogliatoio, l’odore dell’erba, le partite, finanche il “piacere” di prendere una botta. Allenarsi da soli non è come farlo in gruppo». ULTIMI DUE ANNI DIFFICILI – «Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età (33, nda) non ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 28 febbraio 2022) L’attaccante dellaha parlato del suo primo periodo in granata Diego, arrivato allaa gennaio, in una intervista a Il Mattino ha parlato del suo primo periodo in granata. SALERNO – «Tante sorprese positive. Avevo visto delle immagini, me ne avevano parlato e sono molto felice di essere arrivato in un posto così. La gente è rispettosa, ti dà coraggio. È come ricominciare da zero, sono qui per dare tutto: un mese fa ero a casa e ora mi godo di nuovo lo spogliatoio, l’odore dell’erba, le partite, finil “piacere” di prendere una botta. Allenarsi da soli non è come farlo in gruppo». ULTIMI DUE ANNI DIFFICILI – «Purtroppo ho avuto tanti infortuni e poi problemi con la società al Fenerbahce. Mi sono sentito abbandonato e ad una certa età (33, nda) non ...

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Perotti Salernitana, Perotti: "Mi trovo benissimo qui, resterei anche in caso di retrocessione" ...sessione di calciomercato è stata la Salernitana : la squadra di Sabatini ha effettuato diverse operazioni per provare a centrare l'obiettivo salvezza e tra queste rientra anche Diego Perotti . 'El ...

Pagelle Salernitana - Bologna 1 - 1: highlights e voti fantacalcio ... Zortea è il migliore del match SALERNITANA (4 - 3 - 3): Sepe 6; Ranieri 5.5 (dal 1 st Gagliolo 5. 6.5; Ribery 6 (dal 26 st Perotti 6), Djuric 6, Verdi 5.5 (dal 26 st Mousset 6.5). A disposizione: ...

Salernitana, Perotti: "Mi trovo benissimo qui, resterei anche in caso di retrocessione" Sky Sport Salernitana-Bologna, le pagelle dei quotidiani a confronto Coulibaly 7, Ederson 6,5 (43' st Bohinen sv), Ribéry 5 (26' st Perotti 6), Verdi 5,5 (26' st Mousset 6), Djuric 6. (Salernitana News) Anche oggi in svantaggio, con una squadra forte, non abbiamo perso ...

Gazzetta dello Sport: "La Salernitana è ancora viva" Niente applausoni nè illusioni ma nemmeno saluti anticipati. Difficilissimo ma aperto La Salernitana è in lotta, la classifica sa di scarabocchio ma se è vero che l'aggancio al Genoa non c'è stato è a ...

