Roma, non si molla Xhaka
L'idea Granit Xhaka non tramonta in casa Roma. Con i soldi della cessione di Veretout i giallorossi pensano a una nuova offensiva per...

La7tv : #nonelarena Arresti manifestanti in Russia, Francesca Donato: 'Anche Stefano Puzzer è stato arrestato a Roma'. Mass… - forumJuventus : GdS: 'Zaniolo è il primo obiettivo della Juve e non rinnoverà a breve con la Roma. Sui social Nicolò con un like an… - rtl1025 : ?? 'Oggi nel #calcio non c'è posto per la #Russia, per un paese che ha invaso un altro paese. Secondo me non dovreb… - LorenzoMolaioni : RT @aleaus81: Un'altra ottima fotografia della Roma firmata dal secchione @Fil_Biafora I dati che hanno catturato di più la mia attenzione… - olimpia09 : Tempi di guerra. Non mi scandalizza l'evento, anzi mi piace il burlesque, ma vi pare una notizia rilevante in quest… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma non Napoli, non solo la vittoria con la Lazio: Politano può festeggiare un traguardo importante Commenta per primo Ieri il Napoli ha trovato una vittoria importantissima a Roma contro la Lazio . Un successo che porta gli azzurri al primo posto in classifica. È rientrato Politano tra i titolari, 15 giorni dopo l'infortunio riportato contro l'Inter. Il club partenopeo lo ...

Calcio: Atalanta; Marino, Malinovskyi - Miranchuk sono esempio L'andata con la Roma è da dimenticare, sabato sarà da affrontare come se non fosse successo niente - dice ancora - . Sposo la linea di Allegri: noi giochiamo per non perdere il treno per l'Europa e ...

Sui trasporti "Milano non ha nulla da insegnarci. Atac? Ci vogliono più dirigenti" RomaToday UCRAINA, OLTRE 120MILA IN FUGA DA CONFINE OVEST IN ULTIME 24 ORE Roma, 28 feb - Oltre 120mila persone sono fuggite dal confine occidentale dell'Ucraina nelle ultime 24 ore, secondo il servizio di controllo del confine ucraino. Il numero è oltre il doppio del numero ...

Giornata Mondiale delle Malattie Rare, installato a Roma il “Monumento Invisibile” Il "Monumento Invisibile: un’installazione temporanea dal forte valore simbolico con cui Sanofi vuole continuare a portare l’attenzione sui milioni di persone che hanno una patologia che a volte può f ...

