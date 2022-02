Paura a Roma: 15enne investita mentre attraversa la strada (Di lunedì 28 febbraio 2022) Paura a Roma, in zona La Storta, per una minorenne: stava attraversando per andare a scuola, questa mattina alle ore 8.00 circa, quando è stata investita da un’automobile. La ragazza è caduta a terra ma è rimasta cosciente, quindi è stata portata all’ospedale Gemelli in codice verde. Fortunatamente ha riportato solo alcune lievi lesioni. Incidente a Roma: colpita da una macchina una minorenne La ragazza, una 15enne che si stava recando a scuola, è stata investita ma immediatamente soccorsa: l’automobilista si p fermato e ha chiamato aiuto. Il fatto è avvenuto in piazza della Visione, vicino a via Cassia, in zona Roma Nord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia, i quali stanno attualmente lavorando per ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 28 febbraio 2022), in zona La Storta, per una minorenne: stavando per andare a scuola, questa mattina alle ore 8.00 circa, quando è statada un’automobile. La ragazza è caduta a terra ma è rimasta cosciente, quindi è stata portata all’ospedale Gemelli in codice verde. Fortunatamente ha riportato solo alcune lievi lesioni. Incidente a: colpita da una macchina una minorenne La ragazza, unache si stava recando a scuola, è statama immediatamente soccorsa: l’automobilista si p fermato e ha chiamato aiuto. Il fatto è avvenuto in piazza della Visione, vicino a via Cassia, in zonaNord. Sul posto sono intervenuti gli agenti della polizia locale del XV Gruppo Cassia, i quali stanno attualmente lavorando per ...

