Milan, Messias in vantaggio su Saelemaekers (Di lunedì 28 febbraio 2022) Junior Messias verso una maglia da titolare nel derby di domani sera. L’esterno destro brasiliano è in netto vantaggio su Alexis... Leggi su calciomercato (Di lunedì 28 febbraio 2022) Juniorverso una maglia da titolare nel derby di domani sera. L’esterno destro brasiliano è in nettosu Alexis...

Advertising

PietroMazzara : ??Messias in vantaggio su Saelemaekers Probabile #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennac… - Gazzetta_it : Milan, non c'è solo Udogie: dal gol tolto a Kessie col Napoli al 'dramma' Serra - AntoVitiello : ??? Formazione ufficiale #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Tonali, Kessie; Messias, Diaz… - YBah96 : RT @PietroMazzara: ??Messias in vantaggio su Saelemaekers Probabile #Milan: Maignan; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo; Kessie, Bennacer; M… - sportli26181512 : Milan, Messias in vantaggio su Saelemaekers: Junior Messias verso una maglia da titolare nel derby di domani sera.… -