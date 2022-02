Mazzi di fiori di fronte all'ambasciata ucraina a Roma in segno di solidarietà (Di lunedì 28 febbraio 2022) Roma, 28 febbraio 2022 Le immagini dell'ambasciata ucraina in Italia a Roma e dei tanti Mazzi di fiori lasciati davanti all'ingresso in segno di solidarietà al popolo aggredito dall'esercito russo. Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 28 febbraio 2022), 28 febbraio 2022 Le immagini dell'in Italia ae dei tantidilasciati davanti all'ingresso indial popolo aggredito dall'esercito russo.

Advertising

Affaritaliani : Mazzi di fiori di fronte all'ambasciata ucraina a Roma in segno di solidarietà - Harakiri_Twitt : @TizianaFerrario @SMaurizi Madó quante banalità. 'So tutti fr**i cor culo dell'altri...' Immagino già come cambiere… - armandopix : @Simo_Cardellini Fà sempre confusion con tal dei tali, ok manderemo mazzi di fiori come lui davanti l'ambasciata #Ucraina - trashometrus : @TizianaFerrario Tu cosa proponi? Mazzi di fiori? - pillo_4359 : @ilgiornale Salvini può mandare mazzi di fiori al posto delle armi .... -